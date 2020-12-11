Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

11.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:28
Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, üç takım arasında gerçekleştirilen turnuvayla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanın ardından İstanbul'a giderek, kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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