Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 11. haftasını bay geçen Gaziantep Futbol Kulübü, 12. haftada Medipol Başakşehir ile yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 11. haftasını bay geçen Gaziantep Futbol Kulübü, 12. haftada Medipol Başakşehir ile yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Tedavisi devam eden Junior Morais takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, antrenmanı futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.
Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar