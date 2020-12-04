Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 11. haftasını bay geçecek Gaziantep Futbol Kulübü, 12. haftada Medipol Başakşehir ile yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 11. haftasını bay geçecek Gaziantep Futbol Kulübü, 12. haftada Medipol Başakşehir ile yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Tedavisi devam eden Junior Morais takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar