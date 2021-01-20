Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

ERSİN AKA: SAHADA PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ VARDI VE KAZANDIK

Kendi adlarına zor bir süreç olduğunu belirten Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Ersin Aka, "Bizim adımıza zor bir gündü. Sürekli oynayan ve süre alan beş önemli oyuncumuz koronavirüsten dolayı takımda eksik. Yine 4 tane çok süre alan oyuncumuz ise sakatlığından dolayı yoktu. Oynayan oyuncularımıza sürekli maç oynadıkları için çok fazla yük bindi. Tomas hocamız da maç öncesi ayrıldı. Yani bu kadar olumsuzluklardan sonra futbolcularla konuştuk. Sahada psikolojik bir savaş vardı. Futbolcularımız taktiklerimize uydular. Analizler yaptık. Rakibin zaaflarını biliyorduk bunları uyguladık ve kazandık" dedi.ERDAL GÜNEŞ: MAÇIN SAATİ DEĞİŞTİRİLEBİLİRDİ

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, üç gündür yoğun kar yağışı olacağını beklediklerini belirterek, "Bunu biz ön gördük. Oyuncu sağlığını korumak için bu maçı öğlen 2 veya 1'e çekebilirlerdi. Ağır şartlarda futbol oynadık. Bir oyuncumuz bu saha koşullarından dolayı sakatlandı. Bu durum iki takım içinde handikap oldu. Maça iyi başladık maalesef kötü bir gol yedik. İkinci yarı saha zemin şartları zorlaştı. Sonrasında iki penaltı ile kaybettik. Üzgünüz. Daha çok maçımız var. Lig uzun bir maraton. İyi gidiyorduk. Şimdi ise önümüzdeki Hatay maçını kazanıp bu maçı unutturmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytekin KALENDER