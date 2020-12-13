Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 12'inci haftasında Medipol Başakşehir , sahasında Gaziantep FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit mücadeleyi ve skoru değerlendirdi. OKAN BURUK: ŞANSIZLIKLAR YANIMIZDAYDI Çok kritik bir maç oynadıklarını dile getiren Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi sonra lig maçı oynadık. Yorgunluk ve sakatlar vardı. Bir sonraki haftayı bay geçtiğimiz için toparlanma ve lige iyi şekilde döneceğimiz bir maçtı. Maçtan önce oyuncularımıza kazanmak gerektiğini belirtik. İlk yarı daha iyiydik. 10 kişi topun arkasına geçen bir takım, rakibe karşı kanatları etkili kullandık skor 0-0 devam ederken 2 pozisyon bulduk. Rakibimize de pozisyon verdik. Devre arası Rafael'in sakatlığı oldu. İkinci yarı beraberliği yakaladıktan sonra dinamizm geleceğini düşündük ama tersi oldu. Bloklar arası mesafesi uzadı ve kolay bir gol yedik. Geriye düştükten sonra hamleler yaptık. Berabereyken 1 forvet azaltacaktık Crivelli'nin bir işreti oldu devam edip edemeyeceğini sorarken gol yedik. Şansızlıklar yanımızdaydı. Futbolda bazen istemediğimiz şeyler oldu. Savunmadaki eksikler bizi zorladı. İstediğimiz yerde değiliz. Bir haftalık bir boşluğumuz var" diye konuştu. Okan Buruk, zorlu deplasman yaşadıklarını belirterek, "Leipzig maçıyla başlayan yüksek tempo, çarşamba ve cumartesi maç oynadık. PSG maçı ertelendi. Salı günü oynayıp bir gün dinleriz ve taktik çalışırız dedik ama maç ertelendi ve dinlenme şansımız kalmadı. Maçtan önce konuştuk ama belirli yerlerde özellikle 2'nci yarıda oyundan koptuğumuzu gördük" dedi. "HAKEMLERİN MAÇA DAHA HAKİM OLMASI GEREKİYOR"Gaziantep FK'yı mücadelesinden dolayı kutlayan Buruk, "Maçta rakibimiz inanılmaz mücadele etti, kutluyorum. Çok fazla yere yatma var belki bütün takım yere yattı. Hakemin kendisine de söyledim. Maça daha hakim olması gerekiyor. 7 dakika uzatmanın 2-3 dakikası yine oyuncu yerde yatarak geçiyor. Hakemler önlem almıyor. Bunu yapan takımlara izin veriyorlar. Maç hızlanacakken birisi yere yatıyor. Kazanmak isteyen takımlar için bu zor" şeklinde konuştu. "CLICHY'NİN YAPTIKLARINI BU SEZON DA YENİ TRANSFERLERDEN BEKLİYORUZ"Geçen sezon takımda yer alan Clichy'nin performansını bu sezon yeni transferlerin yakalayamadığını söyleyen Buruk, "Bütün oyuncularımızı kullanmaya çalışıyoruz. Hasan Ali ve Mbombo'yu denedik sonrasında Deniz de oynadı. Bugün de kenarları kullanmaya müsade eden bir takım takım vardı ve topu öne daha hızlı taşıyabilmek için Deniz'i tercih ettim. Taktiksel bir tercih. Bütün oyuncularımız daha iyi olmalı. Kaliteli oyuncular ve iyi çalışıyorlar. Zaman zaman tam istediklerini yapamıyorlar ve yeni bir takıma geldiler. Geçen sezon bütün maçlarda oynayan Clichy vardı ve onun yaptıklarını bu oyuncularımızdan da bekliyoruz. Henüz o performansı yakalayamadık" açıklamasında bulundu.

MARGARIT: UMARIM FENERBAHÇE KARŞISINDA DA OLUMLU BİR SKOR ALIRIZ

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit ise "3 puan için çok mutluyu son şampiyona karşı alınan bir galibiyet. Maç 100 dakika civarında oynandı sadece yarım hatadan yediğimiz bir gol var. Oyuncularımızı ruhlarıyla yürekleriyle mücadele ettiler. Çok iyi bir ekip kuran hocamız Sumudica var. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Umarım bu sezon geçen sezondan daha iyi bir şekilde sezonu sonlandırırız. Bu galibiyet Gaziantep şehrine ve taraftara armağan olsun. Umarım Fenerbahçe maçından da olumlu bir skor alırız" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU