Gaziantep FK maçının ardından Fatih Terim: Artık bazı şeylere de dur demenin zamanıdır"Artık sadece kınama yeterli olmuyor""Lemina kaptan olarak çıkmak istedi"Sumudica: İhtiyacımız olan 1 puanı kazandık"Galatasaray zaman geçirmeye oynuyordu"İSTANBUL, - Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile...

Fatih Terim: Artık bazı şeylere de dur demenin zamanıdır

"Artık sadece kınama yeterli olmuyor"

"Lemina kaptan olarak çıkmak istedi"Sumudica: İhtiyacımız olan 1 puanı kazandık " Galatasaray zaman geçirmeye oynuyordu"

İSTANBUL, - Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Önce sahayı neden terk ettiğimi söyleyeyim. Son saniyelerde böyle bir kararı protesto etmek şeklim, eğer kulübede kalsaydım ceza yiyebilirdim. Onun içim soyunma odasına gittim. Hakem hata yapar da hep bize olunca, olmadı, yakışmadı. Bazen hakemler aranır. Olmadık komik bir şey verir. Öyle bir karar olunca. Bari ceza almayım dedim. Çünkü herkes bana ceza vermek için yarıştadır. Başkalarına 1 verirlerse, bana 4 verirler. Öyle bir imkan vermek istemedim" şeklinde konuştu."ARTIK SADECE KINAMA YETERLİ OLMUYOR"Deneyimli teknik adam, 3 puan için hazırlandıklarını belirterek, "İstemenin, beklemenin, emek vermenin ve çalışmanın yeterli olmadığı görüyorum maalesef. İki haftadır böyle düşünmemi sağlayacak şeyler görüyorum. Futbolun dengesi var. Ayarı bozup, müdahale ettiğinizde sahanın ve oyunun adaletini yitiriyorsunuz. Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum. Artık bizlerin, oyuncuların harcanan emekleri için camia olarak kınamanın ötesine geçerek beklentimizi ve eylemlerimizi ona göre yapmalıyız. Artık sadece kınama yeterli olmuyor. Geçen hafta zaten facia Kötü oynadığımız söylüyoruz. Bugün sahada son ayların en iyi futbollarından biri oynadık. Goller, pozisyonlar, çabuk hücum... En iyi futbolu oynadık ama maalesef sonunda yine 2 puan kaybettik. Sivas'tan başlayan 2 puan kaybımız burada devam etti. İstemediğimiz sonuçla karşı karşıya kaldık" dedi."ARTIK BAZI ŞEYLERE DE DUR DEMENİN ZAMANIDIR"Problemlerinin sakat ve cezalı futbolcular olmadığını dile getiren Terim, "Her maçımızı git gide daha kötü şekilde bitiyor" diyerek, "Denge ile oynadıkları için. Daha enteresan kararlar ile karşılaşıyoruz. Galatasaray'ın elinde hangi oyuncuları varsa her yerde oynayacak. Kazanırken de kaybederken de mağrur ve gururlu olmalı. Artık bazı şeylere de dur demenin zamanıdır" ifadelerini kullandı."LEMINA KAPTAN OLARAK ÇIKMAK İSTEDİ"Lemina hakkında da açıklamalarda bulunan Terim, "Kaptanımızın Ahmet'ti. Lemina, yardımcı hocalarla konuşarak 'Ben kaptan çıkmak istiyorum' diye telifte bulunmuş. Ahmet'ten izin almasını söyledim. Ahmet'i de kırmamak adına. Ahmet'te kabul edince Lemina'nın kaptan çıkmasında hiçbir sakınca yok. İsteği de kırmak istemedim" diye konuştu.Falcao sakatlığı ile ilgili soruya ise Terim, "Alt baldırında sıkıntı olmuş. Yarın bakacağız. Ondan sonra bir karar vereceğiz" cevabını verdi.MARIUS SUMUDİCA : İHTİYACIMIZ OLAN BİR PUAN KAZANDIKGaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise Galatasaray'ın ligdeki büyük takımlardan olduğunu ifade ederek, "Maçta 1-0 öne geçtik ancak yaptığımız hatalardan dolayı üst üste 2 gol yedik. Daha sonra bir hata daha yaptık ve rakip üçüncü golü buldu. Fakat biz vazgeçmedik. Sadece Galatasaray seviyesindeki takımlar böyle bir sahada 3-1'den gelerek skoru 3-3 yapabilir. Maçın ikinci yarısında sahada sadece bir takım vardı. Çok fazla fırsat yakaladık, güzel futbol oynadık. İhtiyacımız olan bir puan kazandık. Bütün Türkiye'ye sahada kazanıldığını gösterdik" dedi."GALATASARAY ZAMAN GEÇİRMEYE OYNUYORDU"

Sumudica, Galatasaray'ın karşılaşmanın ikinci yarısında savunmaya çekildiğini belirterek, "Kaç takım Galatasaray'ın sahasında rakibini hapsedebilir. Galatasaray zaman geçirmeye oynuyordu. Bu da beni mutlu etti. Bir golümüz iptal edildi. Bence haksızlıktı ama yine son saniyede golü attık" diye konuştu.

Kaynak: DHA