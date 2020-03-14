SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Gaziantep FK maçının ardından - Spor
Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Spor

Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

14.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:45
Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 5 haftalık galibiyet hasretini bitirdiklerini söyledi. Sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıktıklarını belirten Bulut, "Bugün Gaziantep karşısında muhakkak 3 puan almak istiyorduk. Bunu başardığımızdan dolayı mutluyuz. Zor bir maç olacağını biliyorduk çünkü rakip 5-3-2 sistemiyle oynadığından dolayı biz de sistemi değiştirdik, 4-3-3 olarak başladık. Takım istediğim doğrultuda gitmedi. Maçın başında ilk 15-20 dakika iyi performans gösteremedik. Ondan sonra sistemi değiştirdik, yine normal 4-2-3-1'e döndük. Orada daha iyi oynamaya başladık. İlk yarının sonlarına kadar yakaladığımız pozisyonlar ve attığımız gol de var. Ama maçın geneline baktığımızda futbol açısından çok tempolu, iyi bir maç olduğunu söyleyemem. İniş çıkışlar vardı. Bugün önemli olan burada sadece almamız gereken 3 puan vardı, aldığımızdan dolayı mutluyuz. Tabii taraftarımız olsaydı burada bambaşka olabilirdi. Taraftarımız bize güç katıyor, arkamızda en büyük destekçi oluyor. Takımı biraz daha ileriye itekleyebilirdi. Ama biliyorsunuz bu koronavirüs olayından dolayı, sağlık hayatımızdaki en önemli şey. İlk sağlık ondan sonra iş. Ondan sonraki süreçte ligimiz nasıl seyredecek ne olacak bitecek federasyon yetkilileri açıklayacaktır" dedi.

ONUR'UN DURUMU İYİKarşılaşmanın 50'nci dakikasında sakatlanan ve hastaneye götürülen Onur'un sağlık durumunun sorulması üzerine Bulut, "Direkt önümde olan bir pozisyon. İkili mücadelede bileğini burktu. İlk bilgilere göre büyük bir sorun olmadığını söylediler. Ağrısı var, bileğini burktu. Yarın daha net bilgi almış olacağız, MR'ı çekilecek, orada daha çok bilgi sahibi olacağız" cevabını verdi.Rakibe iyi hazırlandıklarını belirten Bulut, "4-3-3 sisteminde hazırlanmıştık. Çünkü rakip 5-3-2-1 sisteminde oynuyor. İlk 15 dakikada tam uyum sağlayamadık. İlk yarının sonunda 20'nci dakikadan itibaren gol pozisyonlarına girdik. İkinci yarıda rakip, kalemizde çok fazla gol pozisyonuna giremedi. Tam tersi bizim yakaladığımız net pozisyonlar var. Hatta ilk yarının sonuna doğru Papiss o 2'nci golü atmış olsa bugün skor bambaşka şekil olurdu. Tabii Siopis bizim için önemli futbolcu, tempolu ve agresif futbolcu. O olduğunda zaten o agresifliğini ve temposunu sahaya yansıtıyor. Bugün ondan biraz uzaktık, agresif değildik ve tempomuz biraz düşüktü" diye konuştu.SUMUDICA SERT KONUŞTUGaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Ninel Sumudica futbolcularını sert eleştirerek oyuncuların sert yaptırımlarla karşılaşabileceklerini söyledi. Sumudica, şöyle dedi: "Ben takımın performansından memnun değilim. İlk 30-35 dakika iyi oynadık. Topu kontrol ettik. Rakip ceza sahasına iyi toplar gönderdik. Gol atamayınca puan alınmıyor. İlk yarıda iki kere geldiler kalemize bir tanesi de gol oldu zaten, maçta bu golle bitti. Eğer oyuncularım ligin bittiğini düşünüyorsa yanılıyor. Bugün bunun bedelini ödeyecekler. Oyuncularımı buraya gelmeden 1 hafta önce uyardım. Hava durumunu kontrol etti, sahanın zeminini biliyordum. Oyuncularımı krampon seçiminde uyardım. Metal diş kramponla sahaya çıkmalarını söyledim. Ama onlar plastik diş kramponla oynamayı tercih etti. Dengelerini kaybedip sürekli düşüyorlar. Bir kulüp düşünün oyuncularının maaşlarını ödeyip, geciktirmemek için gününde ödeme yapıyorlar. Primlerini zamanında ödüyorlar. Ama bu sefer oyuncularım bunun cezasını ödemek zorunda.""GOL ATAMAZSANIZ KAZANAMAZSINIZ"Gaziantep FK'nin yenilmesine rağmen istatistiklerde üstün olmasıyla ilgili soru üzerine Sumudica, "Bir dahaki hafta ben hazırlanırım. Ben çıkar gol atarım. Bugün rakibimizden daha fazla girdik ceza sahasına. Hocanın görevi takımını rakip kaleye götürmektir, gol atmak değil. Ben gol atmayı öğretemem kimseye. Gol atamazsanız kazanamazsınız" dedi"MAÇLAR ANTRENMAN GİBİ OLACAK"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde TFF'nin aldığı seyircisiz oynama kararıyla ilgili soruya da Sumudica şu cevabı verdi: "Alınan karar böyle devam edecekse maçlar antrenman gibi olacak o zaman. Motive olamayacak oyuncular. Bakanlıkların aldığı kararlara saygı göstermek zorundayız ama oyuncularım motive olamayacak. Hayatları daha önemli buna saygı göstermek zorundayız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Erol Bulut'un açıklamaları

Sumudica'nın açıklamaları


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Spor
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Spor
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Spor
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Spor
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Spor
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Spor
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
Uzman isimden, 'Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak' iddiasını çürütecek sözler
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Ergun Gürsoy'dan, 'G.Saray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Hülya Avşar Muhterem Nur
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Bülent Uygun Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Koronavirüs Donald Trump Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Gaziantep FK maçının ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 21:03:58. #1.14#