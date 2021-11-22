Gaziantep FK maçından notlar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Gaziantep Fk ile karşı karşıya geldi.

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Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin ardından uzun bir aradan sonra tribünlerin tam kapasiteye çıkarılması sonrasında Trabzonspor'un iç sahada çıktığı ilk maçında bordo-mavili taraftarlar karşılaşmanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin önemli kısmını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri

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