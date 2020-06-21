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Gaziantep FK maçından notlar

Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

Gaziantep FK maçından notlar
21.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:06

Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Zorlu karşılaşmayı Alper Ulusoy, İsmail Şencan ve Mustafa Sönmez yönetti.

Koronavirüs sebebiyle lige verilen aranın ardından geçen hafta 2-0'lık Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, geri dönüşte evinde ilk maçına çıktı. 10 maç sonra ligde Çaykur Rizespor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, Antep karşısında galip gelerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha dönmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giyen Belhanda, 4 ay sonra ilk 11'de maça başladı. Tecrübeli teknik adam Lemina'ya stoperde şans verirken, Ömer Bayram'ın yerine de Emre Akbaba'yı tercih etti. Terim'in tercih ettiği ilk 11 şöyle: Okan, Mariano, Ahmet, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre, Onyekuru, Falcao.

KAPTAN LEMINATeknik direktör Fatih Terim, Muslera ve Donk'un yokluğunda kaptanlık bandını Lemina'ya verdi. Lemina, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı.DONK VE ADEM CEZALIGalatasaray'da 27'nci haftada oynanan Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ryan Donk ve çift sarı kartla oyundan atılan Adem Büyük forma giyemedi.LUYINDAMA STATTASarı-kırmızılılarda sakatlığı sona eren ancak TFF'ye ismi bildirilmeyen Luyindama da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Luyindama, aralık ayında Milli Takım'da sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olmuş ve sezonu kapatmıştı. Öte yandan kamuoyu tarafından karşılaşmayı izlemesi beklenen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise maça gelmeyerek evinde istirahat etti.TARAFTARLAR TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDIGalatasaray, koronavirüs salgını nedeniyle tribünlerin boş kalmaması için karton taraftar kampanyası başlatmıştı. Yaklaşık 6 bin kadar karton tribündeki yerlerini aldı. Karton taraftarlar arasında Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen, Mustafa Cengiz, Kobe Bryant ve de geçtiğimiz hafta sakatlanan Muslera ve Andone'nin de fotoğrafları yer aldı. Ayrıca sarı-kırmızılı camia, sağlık çalışanlarının da fotoğraflarını tribüne koydu.MUSTAFA CENGİZ, MUSLERA VE ANDONE UNUTULMADIGalatasaray'da rahatsızlıklarından dolayı operasyon geçiren başkan Mustafa Cengiz unutulmadı. Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine yönetim, Fetih Suresi'nin bir bölümünün yer aldığı "Dualarımız seninle başkanım" yazılı pankart astı. Ayrıca statta, Rize maçında sakatlanan Muslera ve Andone için de "Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle" yazılı pankartlar yer aldı.YOĞUN ÖNLEM ALINDI

Aylar sonra liglerin açılmasıyla ilk karşılaşması için kapılarını açan Türk Telekom Stadyumu'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alındı. Stadyumun birçok noktasına dezenfektanlar koyulurken, karşılaşmada görev alan herkesin de tek tek ateşleri ölçüldü. Ayrıca Galatasaray'da, oyuncuların stada giriş yaptığı yere ise termal kameralar yerleştirildi.


Kaynak: DHA

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