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Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Spor

Gaziantep FK liglerin devam etmesinden yana

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, hazırlık sürecinin ardından ligin tamamlanmasından yana olduklarını bildirdi.

17.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:08
Gaziantep FK liglerin devam etmesinden yana

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, hazırlık sürecinin ardından ligin tamamlanmasından yana olduklarını bildirdi.

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arayı futbolcularla teknik heyetin uyum içerisinde çalışmalarını sürdürerek değerlendirdiğini ifade etti.

Şu anda Gaziantep'te olan ve evde gereken imkanı bulunmayan oyuncuların tesislerde münferit olarak çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Büyükekşi, diğer oyuncuların da evlerinde idmanlarına devam ettiğini vurguladı.

Büyükekşi, kulübün performans antrenörünün de 2 günde bir oyuncularla video konferans yöntemiyle toplantı yaptığına ve gereken idman programını aktardığına dikkati çekerek, şu anda futbolcularla diyalog halinde süreci yönettiklerini kaydetti.

FIFA'nın liglerin tamamlanması yönündeki fikrinin hatırlatılması üzerine Büyükekşi, şöyle konuştu:

"FIFA, liglerinde tamamlanmasından yana. Biz de kulüp olarak liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz. Ayrıca lig için 1 aylık hazırlanma süreci olduğunu düşünüyoruz çünkü yeni bir sezon başlangıcı gibi olacak. O yüzden biz şu anda 5 Mayıs'ta takımımızı toplayacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Haziran başında ligler başlar diye düşünüyoruz. Bu aradaki süreçte de futbolcularımızın gerek taktik gerekse de topla antrenman yapacağı için zaman kazanmış olacağız. Kalan süre de bize yeter diye düşünüyoruz çünkü haziranın başında seyircili veya seyircisiz ligler başlar diye ümit ediyoruz."

Yüzde 30'luk zarar

Kulüpler Birliği Vakfının bir toplantı gerçekleştirdiğini anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Toplantı sonrasında alınan kararlara 18 kulüp olarak imza attık. Biz de bu kararları destekliyoruz. Özellikle yayıncı kuruluşla belirli bir yol aldık ama mart ayı ödemelerimiz yapılmadı. Bunların bir an önce yapılmasını ümit ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de böyle bir sıkıntıyla karşılaşmak istemiyoruz. Şu an için kulüplerin yıllık gelirlerinde ortalama yüzde 30'luk zarar olduğunu öngörüyoruz. Futbolcular ve teknik heyetlerle görüşülerek kulüplerin zararlarına göre ücretlerde revizyon yapılmasını destekliyoruz Biz de kulüp olarak kendi zararımızı hesaplayıp oyunculardan zarar oranında indirim isteyeceğiz. Teknik heyet ve futbolcularla görüşüp süreci tamamlayacağız. Hem kulübün ayakta kalabilmesi, hem futbolcularımızın sorun yaşamaması açısından süreci en az zararla tamamlamayı hedefliyoruz. Bu süreç inşallah hızlı şekilde tamamlanır. İnşallah süreç hem kulübümüze hem oyuncularımıza hem de spor camiasına daha fazla zarar vermeden tamamlanır diye ümit ediyoruz."

Fedakarlık talebi

Gaziantep FK bünyesindeki bazı oyuncuların fedakarlık teklifinde bulunduğunu bildiren Büyükekşi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşanan problem şüphesiz bizi de etkiliyor. Şu anda bu konuda bazı futbolcularımızdan 'fedakarlıkta bulunmak istiyoruz' şeklinde talepler var ama biz bunları münferit olarak değil, takım olarak değerlendirmeliyiz çünkü gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Bir taraftan futbolcularımıza yapmamız gereken ödemelerle ilgili sıkıntılar var, diğer taraftan sponsorlarımızla ilgili sıkıntılar var. Çok büyük maddi kaybımız var. Bunları şu anda değerlendirme aşamasındayız."

Kaynak: AA

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