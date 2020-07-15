Gaziantep FK, lige verilen aranın ardından yenilmezlik serisi yakaladı Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarını sevindiren Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gerçekleştirilen 6 haftada 10 puan toplarken, bu dönemde yenilmeyen tek takım oldu.

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarını sevindiren Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gerçekleştirilen 6 haftada 10 puan toplarken, bu dönemde yenilmeyen tek takım oldu.

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica yönetiminde ligde geride kalan 32 hafta sonunda aldığı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Topladığı 42 puanla 8. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, pandemi sonrası tek yenilmeyen takım ünvanını yakaladı. Medipol Başakşehir'in İttifak Holding Konyaspor'a, Trabzonspor'un Yukatel Denizlispor'a yenildiği geçen hafta müsabakalarının ardından, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gerçekleştirilen 6 haftada yenilmeyen tek takım haline geldi.

Ligi ilk 8 içerisinde tamamlamanın hesaplarını yapan kırmızı-siyahlılar, sezonu kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa ve deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarıyla tamamlayacak. Gaziantep FK, bu karşılaşmaları da kayıpsız atlatarak ligi ilk 8 sırada tamamlamak istiyor.

Sumudica mutlu

Teknik Direktör Marius Sumudica, AA muhabirine, karşılaşmalara çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Süper Lig'e yeni yükselmiş bir kulüp olarak, büyük bir başarıya imza atmaya devam etiklerini aktaran Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Futbolcularım antrenmanlarda her zaman en iyisini yapmaya çalışıyor ve skorlar da bu doğrultuda gelişiyor. Pandemi sürecinin ardından tek yenilmeyen takım biziz ve bu da ne kadar doğru işler yaptığımızın kanıtı. Gerçekten Süper Lig'e keyif veren bir takımız. Taraflı tarafsız herkesin bizim oynadığımız futbolu ve taktiği beğendiğini biliyorum. Futbolcularıma da bu performanslarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca yönetim kurulumuz ve başkanımız Mehmet Büyükekşi de elinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum."

Ligin kalan haftalarında da iyi futbola devam etmek istediklerini aktaran Sumudica, "Futbolcularıma da her fırsatta söylüyorum, lig tamamlanmadan asla mücadelemiz bitmeyecek. Belki de Avrupa'nın en zorlu ve en büyük liglerinden birinde görev yapıyorum. Bu bilinçle son iki karşılaşmamızda da en iyi şekilde mücadele edip, toplayabileceğimiz kadar puan toplamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA