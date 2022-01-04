Gaziantep FK'li Vetrih ligin ikinci yarısında forma giyebilecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK'li Vetrih ligin ikinci yarısında forma giyebilecek

Gaziantep FK'li Vetrih ligin ikinci yarısında forma giyebilecek
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sağlık sebepleri nedeniyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen Amedej Vetrih, sağlığına kavuştu.

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sağlık sebepleri nedeniyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen Amedej Vetrih, sağlığına kavuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vetrih'in İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza yapılan detaylı tetkiklerin ardından, futbol oynamasına sorun teşkil edecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamış olup sezonun ikinci yarısında forma giyebilecektir. Başarılı futbolcumuz Vetrih'e bir kez daha geçmiş olsun diyor, armamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

 Süper Lig'in kralı geri dönüyor! Ezeli rakipler Boupendza için birbirine girdi

Süper Lig'in kralı geri dönüyor! Ezeli rakipler Boupendza için birbirine girdi

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title