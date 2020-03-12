SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Gaziantep FK'li Oğuz Ceylan'ın hedefi milli takımda oynamak Açıklaması - Spor
Gaziantep, Futbol, Spor

Gaziantep FK'li Oğuz Ceylan'ın hedefi milli takımda oynamak Açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübünün futbolcusu Oğuz Ceylan, hedefinin milli takımda oynamak olduğunu söyledi.

12.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:12
Gaziantep FK'li Oğuz Ceylan'ın hedefi milli takımda oynamak Açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübünün futbolcusu Oğuz Ceylan, hedefinin milli takımda oynamak olduğunu söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin sağ bek oyuncusu Oğuz, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolun önemli bir takım oyunu olduğunu, bu süreçte de bazı isimlerin ön plana çıkabildiğini belirtti.

Kendi performansındaki yükselişin takım arkadaşları sayesinde olduğunu dile getiren Oğuz Ceylan, şöyle konuştu:

"Saha içinde de saha dışında da takımda güzel bir birliktelik var. Tamamen aile olma yolunda ilerliyoruz. Bu da hem benim hem de takımın performansına yansıyor. Her futbolcu gibi benim de hedeflerim ve hayallerim var. Bunun içerisinde de tabii ki milli takım var. Olursa çok güzel olur. Davet alırsam, gururla, şeref duyarak seve seve gideriz. Aslında bu konuda telefon da geldi. Olursa güzel olacak. Hazır olma noktasında her futbolcu gibi benim de eksiklerim var. Eksikliklerimi gidermek üzere çalışıyorum. Forma şansı geldiği sürece onu en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum."

"İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum"

Tecrübeli oyuncu, ligin ikinci yarısında futbol olarak çok iyi bir grafik yakaladıklarını dile getirdi.

Deplasmanda ve iç saha maçlarında güzel mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Oğuz, "Yenilmemize rağmen Medipol Başakşehir maçında bunu gösterdik ama güzel oyunu Trabzonspor maçında puanla taçlandırdık. Trabzonspor maçında çok pozisyona girdik ama bunları kötü harcadık. Her şeye rağmen lidere karşı 1 puan almak kolay değil. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. İnşallah bunu önümüzdeki haftalara da yayarız." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin özellikle ikinci yarısında herhangi bir takım ayrımı yapmaksızın iyi futbol oynamaya çalışan bir ekip olduklarını aktaran Oğuz Ceylan, bundan sonraki süreçte de takım ayrımı yapmaksızın ilk etapta bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçından da puan veya puanlar almak istediklerini kaydetti.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Spor
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Spor
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç Spor
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Spor
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı Spor
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor Spor
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Rusya'nın 'Pantsir' yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Basın toplantısındaki soru, beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Basın toplantısındaki soru, beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik James Jeffrey Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sadi Konuk Sinan Akçıl Muhterem Nur
Spor Okan Buruk Adem Büyük Ersun Yanal Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Polis Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: Gaziantep FK'li Oğuz Ceylan'ın hedefi milli takımda oynamak Açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 11:17:50. #1.15#