HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Gaziantep FK'li Maxim taraftarların sorularını cevapladı Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, yeni sezonda skora mümkün olduğunca fazla katkı sağlamak istediğini ifade etti.

Gaziantep FK'li Maxim taraftarların sorularını cevapladı Açıklaması
21.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:00

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, yeni sezonda skora mümkün olduğunca fazla katkı sağlamak istediğini ifade etti.

Geçen sezon devre arasında takıma kiralık olarak katılan ve sezon sonu bonservisi alınan Maxim, taraftarın sosyal medya hesabından kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Kendisini Gaziantep'te iyi hissettiğini ve burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Maxim, Gaziantep FK'de yarım sezon geçirmesine rağmen herkesle çok iyi bir iletişim yakaladığını, bunun da başarılarına yansıyacağına inandığını kaydetti.

Gaziantep'e gelmeden önce şehirle ilgili pek bir bilgisinin olmadığını aktaran Maxim, şöyle konuştu:

"Aslında benim için sürpriz oldu, böylesine gelişmiş bir şehir beklemiyordum. Ama en önemli şey benim için insanlar. ve beklediğimden daha iyi oldu. Nereye gitsem insanlar bana ilgi gösteriyor, bu da beni çok mutlu ediyor. Gaziantep'e gelmeden önce Sumudica ile konuşmuştum ve bana şehrin yemeklerinden bahsetmişti. Daha sonra kime sorsam yine bundan bahsediyordu. Gerçekten çok beğendim ve her lezzeti denemeye çalışıyorum. Türk restoranları benim için farklı bir lezzet. En sevdiğim şey baklava ve katmer."

Rumen oyuncu, sezon sonunda başka Türk takımlarından da teklif alıp almadığıyla ilgili soruyu da şöyle cevapladı:

"Ben başka tekliflerle ilgilenmedim, menajerim görüşmeler yaptı. Ancak her zaman önceliğim Gaziantep oldu. Sadece buraya odaklanmıştım ve sadece futbol düşünüyordum. Türkiye'de futbol çok seviliyor ve çılgın taraftarlar var. Benim için bu çok önemli. Almanya'da oynarken stadyumda 40-50 bin kişi oluyordu. Bu ülke de de insanlar tutkulu.Karşılaştırmak zor ama Türkiye'de de farklı bir tutku var. Türkiye'de kalite gerçekten çok yüksek."

Maxim, atacağı goller için bir hedef koymak istemediğini ifade ederek, "Skora edebildiğim kadar katkı sağlamak istiyorum. Ancak ne kadar gol atabileceğimi söyleyemem. Aklımızdan geçeni, elimizden geleni yaparak Avrupa Kupalarına gidebiliriz. Bu gollerimden daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara da teşekkür eden Maxim, yeni sezonda desteklerini görmeyi çok istediğini kaydetti.

Türkçe öğrenmek istiyor

Gollerinden sonra yaptığı el hareketinin kız arkadaşının isminin baş harfi olduğunu açıklayan tecrübeli oyuncu, Türkçe öğrenmeye çalıştığıyla ilgili bir soruya da Türkçe olarak "Tamam, tamam" cevabıyla başlayarak şöyle devam etti:

"Öğrenmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon sadece 6 ay buradaydım. Bu süreçte de futbola odaklanıyordum. Ama artık daha fazla zamanım olacak. Türkçe öğrenmeyi çok istiyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Cinsellik
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Güncel
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Ekonomi
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu 3. Sayfa
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi Ekonomi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Vladimir Putin Berat Albayrak Süleyman Soylu Hacı Bektaş Veli
Magazin Hadise Alişan Ozan Güven Cem Yılmaz
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Gaziantep FK'li Maxim taraftarların sorularını cevapladı Açıklaması - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 11:21:00. #1.14#
title