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Gaziantep, Spor

Gaziantep FK'lı futbolcu Oğuz Ceylan: Milli takım için yetkililerden telefon geldi

GAZİANTEP Futbol Kulübü'nün son dönemlerde gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli oyuncusu Oğuz Ceylan, Milli takıma çağırılmasıyla ilgili yetkililerden telefon geldiğini söyledi.

12.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:25
Gaziantep FK'lı futbolcu Oğuz Ceylan: Milli takım için yetkililerden telefon geldi

GAZİANTEP Futbol Kulübü'nün son dönemlerde gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli oyuncusu Oğuz Ceylan, Milli takıma çağırılmasıyla ilgili yetkililerden telefon geldiğini söyledi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, çalışmalarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı-siyahlı futbolcular Oğuz Ceylan ve Olarenwaju Kayode basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.'AY YILDIZLI FORMAYI GİYMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUM'Her futbolcu gibi kendisinin de ay-yıldızlı formayı giyme hayalinin olduğunu ve geçtiğimiz günlerde yetkililerden milli takım için telefon geldiğini açıklayan Ceylan, "Her futbolcu gibi benim de milli takım hedefim ve hayalim var. Bunun için mücadele ediyorum. Olursa çok iyi olur ve onurla gider görevimi yaparım. Bununla ilgili milli takımdan bir telefon da geldi zaten. Ne olur bilmiyorum ama inşallah olur ve kadroya girerim. Ben ona hazır olmaya çalışıyorum. Her futbolcu gibi benim de eksikliklerim var. Bunları gidermek için çalışıyorum. Forma şansı gelirse bunu en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi güçlü takımlarla oynadık. Bu maçlarda çok iyi futbol oynadık. Bundan sonra da rakip ayırt etmeden aynı mücadeleyi göstermeye devam edeceğiz. O nedenle iyi oynamaya devam edersek Alanya deplasmanından da puan ya da puanlarla dönebiliriz. Şuan için her şey iyi gidiyor ve umarım böyle gitmeye devam eder" ifadelerini kullandı."ASKER SELAMINI ŞEHİTLERİ UNUTMADIĞIMIZI GÖSTERMEK İÇİN VERDİM"Trabzonspor maçında attığı golden sonra verdiği asker selamı ile ilgili konuşan Kayode ise, "Bu ülkede yaşıyorum ve neler yaşandığını biliyorum. Ben de aynı acıları ve hisleri Türk milleti ile birlikte yaşıyorum. O nedenle golü attıktan sonra asker selamı vererek onlara bir armağan göndermek istedim. Onları unutmadığımızı göstermek için böyle bir kutlama yaptım. Takım için oynamak ve takıma katkı sağlamak gollerimden daha önemli. Ben takıma gollerimle de katkı sağlıyorum ama performansım sadece golle ölçülmemeli. Ben antrenmanlarda çok çalışıp takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Takım olarak da performansımız yükseldi. İlk yarıda da aynı takımdık ve aramıza sadece birkaç oyuncu katıldı. Bizim takım olarak biraz daha zamana ihtiyacımız vardı ve takım olarak birbirimizi tanıdık, bir şeyler paylaştık. Sonrasında da her şey iyi olmaya başladı. Takım içindeki uyum da zamanla gelişti ve bu da genel performansa yansıdı" diye konuştu."ALANYA MAÇINDAN 3 PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ"Her maçın kendileri için önemli olduğunu ve 3 puanı almak istediklerini belirten Kayode, "Her hafta, her maç bizim için yeni bir mücadele demek. Bu haftaki Alanya maçımız da böyle. Biz oraya puan ya da puanlar için gidiyoruz. Umarım 3 puanla geri döneriz ama zor bir maç olacağını biliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan görüntülerOğuzhan Ceylan'ın açıklamalarıOlarenwaju Kayode'nin açıklamalarıGenel ve detay görüntüler

- Gaziantep
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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