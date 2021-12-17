Gaziantep FK'li futbolcu Figueiredo, seri yakalamak istiyor Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'nin forveti Joao Figueiredo, maçtan 3 puan alarak seri yakalamak istediklerini söyledi.

Figueiredo, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda iyi futbol ortaya koyduklarını söyledi.

Fenerbahçe karşılaşmasında fantastik bir gol attığını belirten Figueiredo, şöyle konuştu:

"Maçta kaleyi sık sık kontrol ederim kaleci nerede acaba diye. O an sadece denedim. Gol atmak her zaman güzel bir duygu ancak bu şekilde olması daha bir mutluluk verdi. 3 puan bizim için önemliydi. İyi de oynadık, güzel bir oyun oldu."

Kayserispor'un zor bir deplasman olduğunu ancak takım olarak iyi hazırlandıklarını belirten Figueiredo, "Attığım golün aynısını Kayserispor'a atmak istiyorum. Neden olmasın. Bizim için 3 puan çok önemli bu maçta. Galip ayrılıp bir seri yakalamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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