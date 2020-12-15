Gaziantep FK kupada ilerlemek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep FK kupada ilerlemek istiyor

15.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:07
Gaziantep FK kupada ilerlemek istiyor

Gaziantep Futbol Kulübü'nün asbaşkanı Müslüm Özmen, bu sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "O yüzden bu hedefin en kolay yolunun da kupa olduğunu düşünüyoruz.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün asbaşkanı Müslüm Özmen, bu sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "O yüzden bu hedefin en kolay yolunun da kupa olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Özmen, AA muhabirine, Süper Lig'de aldıkları sonuçlardan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Geçen sezon ligi 8. sırada tamamladıklarını hatırlatan Özmen, "Bu sene daha üst sıralarda ligi bitirmek istiyoruz. Yani hedefimiz Avrupa diyebiliriz. Sezon başında bu anlamda planlamaları gerçekleştirdik." diye konuştu.

Gaziantep'in sanayiden turizme kadar hemen her alanda kendini ispatlayan bir şehir olduğunu dile getiren Özmen, şunları kaydetti:

"Artık Gaziantep'in spor alanında da dünya arenasında olma vakti geldi. Bu yüzden yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Biz bu yıl Avrupa'ya gitmek istiyoruz. O yüzden bu hedefin en kolay yolunun da kupa olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kupayı çok önemsiyoruz. Ligle kupayı aynı anda götürebilecek gücümüz var."

Özmen, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahalarında Kocaelispor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "İnşallah güzel bir oyunla Kocaeli ekibini yenip yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kupanın Gaziantep'e yakışacağını düşündüklerini belirten Özmen, şöyle konuştu:

"Ligde iyi sonuçlar elde etmeye devam edeceğiz. Kupada da final görmeyi hedefliyoruz. Bu konuları hem teknik heyetimizle hem de futbolcularımızla da görüşüyoruz. Onlar da bu heyecanı paylaşıyor. Hep birlikte bu süreci başarıyla götürüp Gaziantep'e farklı bir heyecan yaşatmayı hedefliyoruz. Elbette bu tür başarıların bir karşılığı da olmalı. O yüzden bu başarıyı yakaladığımız takdirde yönetim olarak da gereken fedakarlığı göstermeye hazırız. Bu anlamda prim gibi uygulamalar için yönetim olarak karar alacağız. İnşallah kısa zamanda bunları netleştirip kamuoyuyla da paylaşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

İlgili Haberler

Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi
Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi
Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti
Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından - Okan Buruk
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından - Okan Buruk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Çağdaş Atan Samet Aybaba
Tüm Haberler Çocuk S 400 Ak Parti Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK kupada ilerlemek istiyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:10:27. #1.15#
title