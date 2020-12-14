Gaziantep FK kupa mesaisine başladı
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Gaziantep FK kupa mesaisine başladı

14.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:52
Gaziantep FK kupa mesaisine başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Aralık Çarşamba günü sahasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Aralık Çarşamba günü sahasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından bugün kente gelen kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Başakşehir maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenileme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ise dayanıklılık koşuları sonrasında çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Gaziantep temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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