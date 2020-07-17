Gaziantep FK, korona virüs sonrası namağlup
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep FK, korona virüs sonrası namağlup

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Gaziantep FK, pandemi süreci sonrası ligde mağlup olmayan tek takım olarak dikkat çekiyor.

Gaziantep FK, korona virüs sonrası namağlup
17.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:03

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Gaziantep FK, pandemi süreci sonrası ligde mağlup olmayan tek takım olarak dikkat çekiyor.

Bu sezon Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 32 haftalık diliminde ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ligde şu ana kadar oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan, rakip kalelere 46 gol gönderip, kendi kalesinde 48 gol gören Gaziantep FK, pandemi süreci sonrası ortaya koyduğu performansla da dikkat çekiyor. Pandemi süreci sonrası ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip, salgın sonrası mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor.

Salgın sonrası alınan tedbirlerle tekrar başlayan ligde Ankaragücü, Antalyaspor ve Kayserispor ile 1-1, Galatasaray ile de 3-3 berabere kalan Gaziantep ekibi, Denizlispor'u 1-0, Konyaspor'u ise 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu maçlarda 10 puan toplayan Gaziantep FK, rakip kalelere 10 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 7 gol gördü. Ligde kalan son iki haftada Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan kırmızı-siyahlılar, bu maçları da kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

İKİ BAŞARILI TAKIM KARŞI KARŞIYA

Ligin 33. haftasında salgın sonrası dönemin bir diğer başarılı takımı olarak öne çıkan Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Gaziantep FK, bu maçı da kazanıp hem çıkışını sürdürmek hem de salgın sonra namağlup unvanını korumak istiyor.

18 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı saat 21.00'da başlayacak. Son haftalarda formlarıyla dikkat çeken iki takımın karşı karşıya geleceği zorlu maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçta yardımcı hakem olarak ise Mehmet Metin ve Asım Yusuf Öz görev yapacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu Spor
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil Güncel
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor Magazin
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Erkan Akçay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Tahir Karapınar İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Gaziantep FK, korona virüs sonrası namağlup - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 12:37:24. #1.15#
title