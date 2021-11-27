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Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk edecek

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetecek.

Ligin ilk 13 haftasında 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK'da sakatlıkları devam eden Borven, Jefferson ve Merkel, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu hafta sadece bir antrenmana çıkan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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