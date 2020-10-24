Gaziantep FK - Konyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Gaziantep FK - Konyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.10.2020 00:01 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:05
Gaziantep FK - Konyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları başladı. Buna göre Gaziantep FK - Konyaspor yarın karşı karşıya gelecek. Maç 24 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Gaziantep FK - Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Gaziantep FK - Konyaspor maçı yarın 16:00 'da başlayacaktır. Peki Gaziantep FK - Konyaspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı 24 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 'da başlayacaktır. Yani maç yarın öğlen saat 4'te oynanacak.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Gaziantep Stadyumu, Gaziantep'da oynanacak.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ

ÖZGÜR YANKAYA(Hakem)

MEHMET ŞAHAN YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

KAMİL ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

ALİ İHSAN SARIYILMAZ(Temsilci)

OĞUZ CESUR(Temsilci)

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