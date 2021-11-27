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Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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