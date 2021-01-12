Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır
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Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

12.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:48
Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç oynandı.

Antrenmana tedavileri devam eden Nouha Dicko, Andre Sousa ve Kana Bıyık katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve Konya'ya hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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