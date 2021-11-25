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Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında evinde konuk edeceği Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

GAZİANTEP (İHA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında evinde konuk edeceği Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 14. haftasında konuk edeceği Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde bugün antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman; ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Konyaspor müsabakası hazırlıklarını sürdürecek. - GAZİANTEP

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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