Gaziantep FK Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Gaziantep FK Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

21.10.2020 20:24 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:27
Gaziantep FK Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Kaleciler ise, özel bir program eşliğinde çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep FK Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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