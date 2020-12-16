Gaziantep FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Gaziantep FK - Kocaelispor maçı canlı izle!
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Gaziantep FK - Kocaelispor arasında oynanacak. Peki Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Gaziantep FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK - Kocaelispor maçı 16 Aralık Çarşamba 2020 günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.
MAÇ ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ASpor ekranlarından şifresiz şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR MAÇI ASPOR CANLI İZLE!
GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
KADİR SAĞLAM(Hakem)
ERKAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem)
HASAN HÜSEYİN TETİK(2. Yardımcı Hakem)
CİHAN ATAŞ(Dördüncü Hakem)
SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)
HAYRİ ÇAVUŞOĞLU(Temsilci)
MEHMET ALTINDAĞ(Temsilci)