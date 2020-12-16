Gaziantep FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Gaziantep FK - Kocaelispor maçı canlı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Gaziantep FK - Kocaelispor maçı canlı izle!

16.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:21
Gaziantep FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Gaziantep FK - Kocaelispor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Gaziantep FK - Kocaelispor arasında oynanacak. Peki Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Gaziantep FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Kocaelispor maçı 16 Aralık Çarşamba 2020 günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ASpor ekranlarından şifresiz şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR MAÇI ASPOR CANLI İZLE!

GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

KADİR SAĞLAM(Hakem)

ERKAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem)

HASAN HÜSEYİN TETİK(2. Yardımcı Hakem)

CİHAN ATAŞ(Dördüncü Hakem)

SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)

HAYRİ ÇAVUŞOĞLU(Temsilci)

MEHMET ALTINDAĞ(Temsilci)

İlgili Haberler

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? .
Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? .
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? BB Erzurumspor - Erokspor maçı canlı izle!
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? BB Erzurumspor - Erokspor maçı canlı izle!
Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Demet Akbağ Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Pierre Webo Samet Aybaba Emre Belözoğlu
Tüm Haberler S 400 Samsun Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Gaziantep FK - Kocaelispor maçı canlı izle! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:21:36. #1.14#
title