Gaziantep FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Gaziantep FK - Kocaelispor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Gaziantep FK - Kocaelispor arasında oynanacak. Peki Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?