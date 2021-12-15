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Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenileme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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