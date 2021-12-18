Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır

Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Kayseri'ye hareket etti.

Steven Caulker'dan herkesi şaşırtan karar! Formasını terleteceği ülkeyi haritada gösterebilen yok

Steven Caulker'dan herkesi şaşırtan karar! Formasını terleteceği ülkeyi haritada gösterebilen yok

 Karadeniz'de gol yağmuru! Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti

Karadeniz'de gol yağmuru! Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti

 Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title