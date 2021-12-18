Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Kayseri'ye hareket etti.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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