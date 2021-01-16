Gaziantep FK - Kayserispor kaç kaç? Gaziantep FK - Kayserispor canlı takip!
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Gaziantep FK - Kayserispor kaç kaç? Gaziantep FK - Kayserispor canlı takip!

16.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:32
Gaziantep FK - Kayserispor kaç kaç? Gaziantep FK - Kayserispor canlı takip!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 16.00'da başlayan Gaziantep FK - Kayserispor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor kaç kaç? İşte, Gaziantep FK - Kayserispor canlı takip ekranı!

Sporseverlerin merakla beklediğiGaziantep FK - Kayserispor maçı başladı.SporseverlerGaziantep FK - Kayserispor maçı hakkındaGaziantep FK - Kayserispor kaç kaç?Gaziantep FK - Kayserispor canlı takip ekranı gibi konuları araştırdı.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR KAÇ KAÇ

16.00'da başlayanGaziantep FK - Kayserispor maçının ikici yarısı devam ediyor.

Canlı skor:

Gaziantep FK 1- 1 Kayserispor

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