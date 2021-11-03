Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü evinde konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü evinde konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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