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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü evinde konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü evinde konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Galatasaray karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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