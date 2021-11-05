Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ardından

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, bugün sahada iyi mücadele, istek ve arzunun olduğunu belirterek, bunu da 2 golle süslediklerini bildirdi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Böylesine önemli bir maçtan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Bulut, maçı şöyle değerlendirdi:

"İyi mücadele, istek, arzu bugün sahada vardı. Bunu da 2 golle süsledik. Maçın geneli istediğimiz doğrultuda gitti. Defansif anlamda iyi işler yapıyoruz, baskılı oynamaya çalışıyoruz ama top bize geçtiğinde topun bizde kalma süresini artırmamız gerekiyor. Bunun için biraz daha çalışmamız gerekiyor. Takımı bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bunlar da zaman alıyor, 1-2 günde olmuyor. Oyunu daha iyi seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz."

Bulut, hücum anlamında da kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaleci Günay Güvenç'in performansıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bulut, "Günay zaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de zaten kalitesini ortaya koydu. Bazen kaptan, kalecinin maç kazandırması gerekiyor. Bugün de iyi kurtarış yaptı. Tüm takımla beraber iyi performans çizerek, takıma 3 puan kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, maçın ardından yaşanan olayla ilgili de, "Önce içeri girdik, sonra tekrar çıkıp oynadık, maçı bitirdik. Olması gereken neyse onu yapmak zorundayız. Bize de böyle talimat geldi. 4 dakika daha oynanması gerekiyordu. Futbolcularımız, tekrar formalarını giyip sahaya çıktı. Evet bu bir hata ama biz de, hakem de insan. Böyle hatalar olabiliyor." diye konuştu.

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