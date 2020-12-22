Gaziantep FK Kasımpaşa maçına hazır
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Gaziantep FK Kasımpaşa maçına hazır

22.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:28
Gaziantep FK Kasımpaşa maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde son antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep ekibi, maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.

Kırmızı-siyahlılar, İstanbul'da kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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