Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına hazır
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
17.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:17
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlılar, bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi
Kaynak: Hürriyet