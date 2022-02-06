Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (İHA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Sivasspor karşısında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Kırmızı-siyahlı ekip maç hazırlıklarını 7 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayacak ve maçın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek. - GAZİANTEP