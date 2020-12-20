Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de dün sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Gaziantep Futbol Kulübü, 14. haftada 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanı kulüp yöneticileri Cevdet Akınal, Müslüm Özmen ve Erhan Özmen de izledi. Yöneticiler, antrenman öncesinde teknik heyeti ve futbolcuları Fenerbahçe galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Gaziantep temsilcisi, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar