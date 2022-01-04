Gaziantep FK, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'in 20. haftasında konuk edeceği Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde antrenmanlara devam ediyor. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, ısınma, kuvvet çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip hazırlıklarını 5 Ocak Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(Ahmet Demir/İHA)