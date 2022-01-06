Gaziantep FK, Karagümrük maçı hazırlıkları sürdürüyor
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında evinde ağırlayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında evinde ağırlayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürerken antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Yeni transfer Luka Stankovski de takımla birlikte ilk antrenmanına katılırken, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı. Kırmızı-siyahlılar 7 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını sürdürecek. - GAZİANTEP