HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Gaziantep FK kaptanı Günay Güvenç: Önemli olan lige iyi hazırlanmak

özel açıklamada bulundu.

Gaziantep FK kaptanı Günay Güvenç: Önemli olan lige iyi hazırlanmak
31.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:59
özel açıklamada bulundu. Kampta ikinci hazırlık maçını yaptıklarını hatırlatan kaptan Günay Güvenç, "Denizlispor'a karşı zorlu bir mücadelemiz vardı. Kamptaki ikinci maçımızı oynadık. Gördüğünüz gibi takımla kendi aramızda barbekü partisi yapıyoruz. Havuz kenarında biraz tatil moduna girdik. Ama yine yarın antrenmanlara devam edeceğiz" dedi."BOLU'DA BİR KAÇ PROBLEM YAŞAMIŞTIK"

Bolu'da yaşadıkları sıkıntılardan dolayı Afyonkarahisar'a geldiklerini anlatan kaptan Güvenç, "Biz Afyonkarahisar'a aniden geldik. Aslında kampımız Bolu'da planlanmıştı. Orada birkaç problemler yaşadığımız için apar topar Afyonkarahisar'a geldik. Burada otelimizden, sahalarımızdan, bize gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Şu anda çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bizim için önemli olan, sakatlıksız bir kamp dönemi geçirmek ve lige iyi hazırlanmak. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı Magazin
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Yaşam
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada 3. Sayfa
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Güncel
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Magazin
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Aracına saldırdıkları kadına trafikte dehşeti yaşattılar: Şikayetçi olursan öldürürüz
Aracına saldırdıkları kadına trafikte dehşeti yaşattılar: Şikayetçi olursan öldürürüz
Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı
Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Bakan Albayrak Türkiye'nin yüzde 9,9 daralmasını değerlendirdi: Dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç
Bakan Albayrak Türkiye'nin yüzde 9,9 daralmasını değerlendirdi: Dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Dönmez Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Wilma Elles Fatma Girik Pınar Tartan
Spor Caner Erkin Eddie Newton Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Kavga Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Gaziantep FK kaptanı Günay Güvenç: Önemli olan lige iyi hazırlanmak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 11:59:34. #1.15#
title