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Gaziantep FK, kaleci Lontigkin ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile Rus kaleci Giouri Lontigkin'in yolları ayrıldı.

10.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:10
Gaziantep FK, kaleci Lontigkin ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kulübü ile Rus kaleci Giouri Lontigkin'in yolları ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Lontigkin ile olan sözleşme karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Açıklamada, "Lontigkin'e kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 29 yaşındaki Lontigkin ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 lig, 3 de Türkiye Kupası maçında görev alan Rus kaleci, bu sürede kalesindeki toplam 10 gole engel olamamıştı.

Kaynak: AA
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