Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

BULUT: HAK ETTİĞİMİZ 3 PUANI ALDIK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gaziantep deplasmanında kaybetmelerinin kendilerini paniğe sevk etmeyeceğini ifade ederek, "Maça iyi başladık ve golü de bulduk. Topa hakim olduk ve oyunun kontrolünü sağladık. Ancak rakibimiz attığımız golün cevabını erken verdi. Gaziantep'in özellikle duran toplarda iyi bir takım olduğunu biliyorduk. İkinci yarı maalesef birbirinin kopyası iki gol yedik. Golleri nasıl attıysak, yediğimiz golleri de takım olarak yiyoruz. Goller nedeniyle savunma bloğunu suçlamak doğru değil. Genel manada bakınca futbol olarak en azından bir puanı hak etmiştik. Ama futbolda bunlar var. Gaziantep ekibini kutluyorum. Biz de bunu bir yol kazası olarak değerlendirerek paniklemeyecek ve takım olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.