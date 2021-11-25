Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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