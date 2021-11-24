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Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Trabzonspor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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