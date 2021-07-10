Gaziantep FK ilk hazırlık maçından galip ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep FK ilk hazırlık maçından galip ayrıldı

Gaziantep FK ilk hazırlık maçından galip ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ilk hazırlık maçında TFF 1'inci Lig temsilcisi İstanbulspor'u 3-2 yendi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ilk hazırlık maçında TFF 1'inci Lig temsilcisi İstanbulspor'u 3-2 yendi.

Bolu'da bir otelin sahasında yapılan karşılaşmada Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya şu 11'le çıktı:  "Günay Güvenç, Pawel, Papy, Ertuğrul Ersoy, Tosca, İbrahim Pehlivan, Jefferson, Maxim, Doğan Erdoğan, Sagal ve Dicko."

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise "Ljubic, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Aldin, Tayyip Ebrar Cumur, İbrahim Yılmaz, Etoga, Ethemi, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal ve Abazaj 11'ini sahaya sürdü.

Karşılaşmada İstanbulspor, İbrahim Yılmaz'ın 5'inci dakikada ve Valon Ethemi'nin 13'üncü dakikadaki golleriyle öne geçerken; Gaziantep FK, 40'ıncı dakikada Maxim, 72'nci dakikada Mirza ve 86'ncı dakikada Cenk Şahin'in golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

- Bolu
Gaziantep FK ilk hazırlık maçından galip ayrıldı
Gaziantep FK ilk hazırlık maçından galip ayrıldı
Gaziantep FK ilk hazırlık maçından galip ayrıldı
Gaziantep FK ilk hazırlık maçından galip ayrıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek
Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Sertab Erener Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep FK ilk hazırlık maçından galip ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 20:49:05. #1.14#

title