Gaziantep FK ile Galatasaray ligde ilk kez karşılaşacak

08.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:46

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü ile ligde ilk kez karşılaşacak.



Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 16 puanla 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle aldığı 15 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.



Ligde ilk randevu



Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bu sezon lige yükselen Gaziantep ekibiyle oynayacağı maçla birlikte Süper Lig tarihinde 71. farklı takımla mücadele edecek.



İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı.



15 maç; 5 galibiyet, 5 mağlubiyet, 5 beraberlik



Galatasaray bu sezon 15 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 10'u Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1'i TFF Süper Kupa olmak üzere çıktığı 15 mücadelede 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.



Ligin en az gol yiyen takımı



Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray, rakip fileleri 11 kez havalandırabildi. Sarı-kırmızılı takımda Ryan Babel 4 golle skora en çok katkı veren futbolcu olarak yer alırken, Florin Andone de 2 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 9 kez kalesini gole kapatamadı. Aslan bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.



Gaziantep ekibi ise yediği 19 golle ligde Antalyaspor ve Kayserispor ile birlikte kalesinde en fazla gol gören ekip.



Mağlubiyetler deplasmanda



Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 5 maç oynadı. Cimbom, Süper Lig'de aldığı 2 mağlubiyeti de dış sahada yaşadı. Ligin ilk haftasında Denizlispor'a mağlup olan Aslan, 9. haftada da derbide Beşiktaş'a yenildi. Deplasmanda oynadığı 5 maçtan 1 galibiyet çıkaran sarı-kırmızılılar 2 kere de berabere kaldı.



Belhanda ve Babel sınırda



Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırda bulunuyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda ile Hollandalı futbolcu Ryan Babel sarı kart görmesi halinde 12. haftada sahasında oynanacağı Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.



Sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında oynayamayan Marcao, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde bu maçta forma giyebilecek.



Öte yandan sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.



Düdük, Cüneyt Çakır'da olacak



İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Onur Özütoprak görev alacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA