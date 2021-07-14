Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip
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Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip

Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Sumgayıt FK'yı 2-1 mağlup etti.

Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Sumgayıt FK'yı 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sumgayıt FK ile mücadele etti. Bolu Karaçayır Tesisleri'nde oynanan maçta Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 30'uncu ve 40'ıncı dakikalarda Nouha Dicko kaydetti. Sumgayıt FK'nın tek golü ise 85'inci dakikada Ali Ghorbani'den geldi.

 


- Bolu
Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip
Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip
Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip
Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip
Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip
Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında da galip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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