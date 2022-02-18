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Gaziantep FK heyeti, GFK Store'u ziyaret etti

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK heyeti, GFK Store'u ziyaret etti

Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut ve bazı futbolcular, GFK Store'u ziyaret etti.

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut ve bazı futbolcular, GFK Store'u ziyaret etti.

Bulut, beraberindeki takım kaptanı Günay Güvenç, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Maxim, Djilobodji, Figueiredo ve Mustafa Burak Bozan ile Gaziantep Sanko Park Alışveriş Merkezi'ndeki mağazaya geldi.

Burada satışa konulan yeni ürünleri inceleyen futbolcular, taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaleci Güvenç, burada yaptığı açıklamada, GFK Store'un yenilendiğini söyledi.

Çok sayıda yeni ürünün geldiğini belirten Güvenç, "Mağazamız gerçekten çok güzel. Herkesi buraya davet ediyorum. Alacağınız her ürün, takıma destek demektir. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor Toto, Gaziantep, Spor, Haberler

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