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Gaziantep FK hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor

Bir süredir Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, kulüp tesislerine döndü.

Gaziantep FK hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor
03.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:47

Bir süredir Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, kulüp tesislerine döndü.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde evindeki ilk idmanını yapan Gaziantep ekibi, iki grup halinde antrenman gerçekleştirdi.

Güç ve kuvvet çalışmalarının yapıldığı antrenmanda, milli takımlarda bulunan Maxim ve Tosca dışında tüm futbolcular yer aldı.

Kaynak: Hürriyet

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