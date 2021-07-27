Gaziantep FK hazırlık maçında mağlup oldu
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Gaziantep FK hazırlık maçında mağlup oldu

Gaziantep FK hazırlık maçında mağlup oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Mainz 05'e 1-0 yenildi.

Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Mainz 05'e 1-0 yenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Gaziantep FK,  Almanya ekibi Mainz 05 ile hazırlık maçında karşılaştı. Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmaya; "Burak Bozan, Tosca, Ulaş Zengin, Djilobodji, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Mendyl, Sagal, Furkan Soyalp, Dicko" 11'i ile sahaya çıktı. İlk yarının uzatma dakikalarında Mainz 05, Niakhate'nin kaydettiği golle öne geçti. Mücadelenin 55'inci dakikasında Kenan Özer'in golü ile Gaziantep FK eşitliği yakalasa da faul gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alman ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Gaziantep FK hazırlık maçında mağlup oldu
Gaziantep FK hazırlık maçında mağlup oldu
Gaziantep FK hazırlık maçında mağlup oldu
Gaziantep FK hazırlık maçında mağlup oldu
Gaziantep FK hazırlık maçında mağlup oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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