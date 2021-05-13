Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanın Ramazan Bayramı'na denk gelmesinden dolayı futbolcular, yöneticiler tarafından ikram edilen baklavaları yiyerek antrenmanı sonlandırdı.

Gaziantep FK, Süper Ligin 42. haftasında deplasmanda konuk olacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Geçtiğimiz hafta oynan Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmanın Ramazan Bayramına denk gelmesinden dolayı kulüp yöneticileri, futbolculara korona virüs tedbirlerine uygun şekilde bayramlaştıktan sonra oyunculara baklava ikram etti. - GAZİANTEP

Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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